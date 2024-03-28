Умер актер из «Молодежки» и «Майора Грома»

Заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман ушел из жизни в возрасте 62 лет, сообщил 28 марта Ярославский театр юного зрителя.
«Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман — легенда ярославского театра и кино», — говорится в некрологе.
Юрий Михайлович Ваксман родился в 1961 году в Тирасполе, учился в Воронежском театральном институте, работал в Ярославском ТЮЗ в 1984–1992 годах, сооснователь Ярославского камерного театра и основатель кинокомпании «Ярсинема». Исполнил более 100 ролей в театре и в кино, в том числе роль Николая Гросмана в сериале «Молодежка», владельца мусорной свалки Филиппа Зильченко в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор», театрального режиссёра Фрола Потаповича в фильме «Раневская», играл в картинах «Обитаемый остров», «Молодой Волкодав», «Ментовские войны» и других.