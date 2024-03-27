От очевидцев с огнетушителями до пожарной машины. Как горел «Опель» на Непокоренных

Автомобильный пожар тушили днем 27 марта в Калининском районе Петербурга. В Сети опубликовали таймлапс происшествия от помощи неравнодушных до работы профессионалов.
Около 16 часов возле дома 13, корпус 1, по проспекту Непокорённых, прямо перед перекрестком с Гражданским проспектом, на проезжей части загорелся легковой автомобиль Opel. Горение происходило в моторном отсеке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга.
До прибытия пожарных помочь водителю «Опеля» пытались очевидцы. На записи, опубликованной в телеграм-канале «Мегаполис», видно, как машину то и дело заливают из огнетушителей, так что она становится белой от пены, но затем из подкапотного пространства снова и снова начинает дымить. Затем на место приезжают экстренные службы: сначала микроавтобус отгораживает место происшествия от остального транспорта, затем прибывают пожарные и приступают к тушению.
Локализовать возгорание удалось в 16:14. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.