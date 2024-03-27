    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 7

    1 м/с, вос

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.57eur100.41

    От очевидцев с огнетушителями до пожарной машины. Как горел «Опель» на Непокоренных

    814
    обсудить

    «Мегаполис»

    Автомобильный пожар тушили днем 27 марта в Калининском районе Петербурга. В Сети опубликовали таймлапс происшествия от помощи неравнодушных до работы профессионалов.

    Около 16 часов возле дома 13, корпус 1, по проспекту Непокорённых, прямо перед перекрестком с Гражданским проспектом, на проезжей части загорелся легковой автомобиль Opel. Горение происходило в моторном отсеке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга.

    До прибытия пожарных помочь водителю «Опеля» пытались очевидцы. На записи, опубликованной в телеграм-канале «Мегаполис», видно, как машину то и дело заливают из огнетушителей, так что она становится белой от пены, но затем из подкапотного пространства снова и снова начинает дымить. Затем на место приезжают экстренные службы: сначала микроавтобус отгораживает место происшествия от остального транспорта, затем прибывают пожарные и приступают к тушению.

    Локализовать возгорание удалось в 16:14. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургПожар авто
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close