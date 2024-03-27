Из Google Play пропало приложение Mir Pay

Приложение российской платежной системы Mir для оплаты смартфоном Mir Pay пропало из магазина для устройств Android. Об этом стало известно в среду, 27 марта.



Mir Pay можно было установить на устройства на базе ОС Android, официально произведенные для России. Для устройств Apple и ранее не было такой возможности.



Ранее компания Samsung сообщила, что приложение Samsung Pay перестанет работать с российскими картами «Мир» с 3 апреля .

С 30 марта, как недавно стало известно, банки Армении прекратят обслуживать карты «Мир». В декабре прошлого года власти США пригрозили отключать от американской финансовой системы учреждения, не соблюдающие санкции против России.