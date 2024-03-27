Samsung Pay прекращает работу с картами «Мир»

Пользователи не смогут использовать и добавлять карты российской платежной системы «Мир» с 3 апреля в Samsung Pay. Об этом в среду, 27 марта, сообщила сама компания.



«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно», — говорится в заявлении Samsung.



Добавленные ранее карты «Мир» будут удалены из приложения. Оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи Samsung Pay также станет невозможно.



С 30 марта, как недавно стало известно, банки Армении прекратят обслуживать карты «Мир». В декабре прошлого года власти США пригрозили отключать от американской финансовой системы учреждения, не соблюдающие санкции против России.