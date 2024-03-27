    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, вос

    759мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.57eur100.41

    Samsung Pay прекращает работу с картами «Мир»

    3003
    4 комментария

    Пользователи не смогут использовать и добавлять карты российской платежной системы «Мир» с 3 апреля в Samsung Pay. Об этом в среду, 27 марта, сообщила сама компания.

    «Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно», — говорится в заявлении Samsung.

    Добавленные ранее карты «Мир» будут удалены из приложения. Оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи Samsung Pay также станет невозможно.

    С 30 марта, как недавно стало известно, банки Армении прекратят обслуживать карты «Мир». В декабре прошлого года власти США пригрозили отключать от американской финансовой системы учреждения, не соблюдающие санкции против России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Samsung PayКарты Мир
    ЛАЙК11
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 4

    Гость27 Мар 2024 в 12:54
    пофег
    +0−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close