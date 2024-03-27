Музыкант из петербургского оркестра «Таврический» повредил руку при эвакуации из «Крокуса» — он пытался выбить запертую дверь

Один из музыкантов Международного симфонического оркестра «Таврический» получил травму руки при эвакуации из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время теракта 22 марта. Дверь служебного выхода оказалась заперта, тогда музыкант попытался выбить её плечом, рассказал «Фонтанке» главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и городской филармонии для детей и юношества Михаил Голиков.
«Он действительно получил небольшую травму повреждения хрящей при выходе из служебного выхода, так как там одна из дверей (их всего было две на служебном входе), когда мы спешно эвакуировались, была закрыта», — рассказал Михаил Голиков.
По словам дирижера, он сообщил о закрытой двери службе охраны, однако те никак не отреагировали. Когда возникла давка, трубач пытался выбить дверь плечом. Больше никто из оркестра не пострадал, уточнил Голиков.
«Настроение [в коллективе] пока тяжелое. Люди отходят. Это, безусловно, сильный моральный ущерб, это, безусловно, материальный ущерб, потому что потеряны инструменты, особенно личные инструменты, скрипки, виолончели, это, ну, это, в общем, это очень дорого и в материальном выражении, и в человеческом выражении», — отметил дирижер.
27 марта на сцене БКЗ «Октябрьский» появится симфонический оркестр «Таврический» и рок-группа «Пикник». Мероприятие посвящено жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». По данным организаторов, все собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в теракте.
Музыканты должны были выступить в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, однако четыре вооруженных человека перед началом концерта ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате событий 22 марта погибли 139 человек, 182 пострадали. Расследуется уголовное дело о теракте. В московских больницах остаются 60 человек.