Музыкант из петербургского оркестра «Таврический» повредил руку при эвакуации из «Крокуса» — он пытался выбить запертую дверь

Один из музыкантов Международного симфонического оркестра «Таврический» получил травму руки при эвакуации из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время теракта 22 марта. Дверь служебного выхода оказалась заперта, тогда музыкант попытался выбить её плечом, рассказал «Фонтанке» главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и городской филармонии для детей и юношества Михаил Голиков.

«Он действительно получил небольшую травму повреждения хрящей при выходе из служебного выхода, так как там одна из дверей (их всего было две на служебном входе), когда мы спешно эвакуировались, была закрыта», — рассказал Михаил Голиков.