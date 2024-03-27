В больницах Москвы остаются 60 пострадавших в «Крокусе»

В московских больницах остаются 60 пострадавших в результате теракта в «Крокусе», выписаны 34. Почти втрое уменьшилось число пациентов в крайне тяжёлом состоянии, ни один не умер. Больше 7700 человек сдали для пострадавших донорскую кровь. Об этом 27 марта сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.



«110 cоциальных работников, больше 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями погибших и пострадавших, включая тех, кто приезжает к нам из других регионов страны», — отмечает Собянин.



С ранеными работали более 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестёр, усилившие работающие смены в больницах. На место трагедии были отправлены 44 бригады скорых и три медицинских вертолёта. В ликвидации пожара в концертном зале участвовали почти 400 пожарных и спасателей и свыше 140 единиц пожарной техники.

