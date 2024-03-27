В больницах Москвы остаются 60 пострадавших в «Крокусе»

В московских больницах остаются 60 пострадавших в результате теракта в «Крокусе», выписаны 34. Почти втрое уменьшилось число пациентов в крайне тяжёлом состоянии, ни один не умер. Больше 7700 человек сдали для пострадавших донорскую кровь. Об этом
«110 cоциальных работников, больше 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями погибших и пострадавших, включая тех, кто приезжает к нам из других регионов страны», — отмечает Собянин.
С ранеными работали более 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестёр, усилившие работающие смены в больницах. На место трагедии были отправлены 44 бригады скорых и три медицинских вертолёта. В ликвидации пожара в концертном зале участвовали почти 400 пожарных и спасателей и свыше 140 единиц пожарной техники.
Столичный бизнес оказал помощь пожертвованиями, транспортом, материальными ресурсами и даже списанием кредитов пострадавшим. Городские рестораны и предприятия торговли направили пострадавшим и семьям погибших более 215 миллионов рублей. Ещё более 20 миллионов москвичи передали через городские благотворительные сервисы.
Напомним, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта: четверо мужчин с автоматами ворвались в здание, начали расстреливать людей и устроили пожар. Погибли как минимум 137 человек, 182 были ранены. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Подозреваемых задержали утром 23 марта, по данным ФСБ, причастны 11 человек.