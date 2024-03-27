«Пикник» распродал почти все билеты на свой концерт в Петербурге

В Петербурге концерт рок-группы «Пикник» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» пройдет с аншлагом. По состоянию на полночь 27 марта, остался лишь один доступный билет в партере.
Но так было не всегда. Утром в понедельник, когда БКЗ «Октябрьский» и организатор Фонд развития культуры «ЕВА» объявили о том, что выступление всё-таки состоится, было доступно шесть билетов. В течение этих двух дней ситуация менялась: одни зрители сдавали билеты, другие, напротив, сталкивались с их отсутствием.
Решение о том, идти или нет, нужно было принять до 19 часов 26 марта. «Друзья, мы получаем большое количество обращений о возможности купить билет и поддержать мероприятие, поэтому если вы приняли решение о сдаче билета, то очень просим вас сделать это в ближайшее время, чтобы все желающие успели купить», — говорится на сайте концертного зала.
Вместе с «Пикником» на петербургской сцене появится симфонический оркестр «Таврический». Мероприятие посвящено жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». По данным организаторов, все собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в теракте.
Музыканты должны были выступить в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, однако четыре вооруженных человека перед началом концерта ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. Организацией концерта в Подмосковье занимался также Фонд развития культуры «ЕВА».
В результате событий 22 марта погибли 139 человек, 182 пострадали. Расследуется уголовное дело о теракте.