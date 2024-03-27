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С приходом весны начинается сезон свадеб. Совсем скоро нарядных молодоженов можно будет увидеть на всех видовых точках российских городов. А кому-то из наших читателей наверняка удастся погулять на торжестве близких или даже вступить в брак! Но подождите: насколько хорошо вы знаете свадебные приметы? Попробуйте правильно ответить на 10 вопросов.
Что нельзя делать с обручальными кольцами?
Что можно подарить молодоженам?
Какими, согласно приметам, должны быть обручальные кольца?
Какой должна быть обувь невесты?
Зачем невесте в ночь перед свадьбой спать в вывернутой ночнушке?
Какой драгоценный камень на свадьбу лучше надеть невесте?
Что, по приметам, должен сделать жених, чтобы обеспечить счастливую жизнь будущей семье?
Что нужно сделать родителям жениха и невесты после церемонии, если верить приметам?
Какая погода в день свадьбы — к счастью?
Когда празднуется никелевая свадьба?
Только самые мудрые справятся с этим тестом. Как хорошо вы знаете свадебные приметы — проверьте себя
Ну ничего, приметы знать не обязательно!
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Только самые мудрые справятся с этим тестом. Как хорошо вы знаете свадебные приметы — проверьте себя
Вы справились — и очень неплохо!
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Только самые мудрые справятся с этим тестом. Как хорошо вы знаете свадебные приметы — проверьте себя
Да вы просто знаток народных премудростей!