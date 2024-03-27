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    Только самые мудрые справятся с этим тестом. Как хорошо вы знаете свадебные приметы — проверьте себя

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    Фото: Елена Новикова / iStock.com
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    С приходом весны начинается сезон свадеб. Совсем скоро нарядных молодоженов можно будет увидеть на всех видовых точках российских городов. А кому-то из наших читателей наверняка удастся погулять на торжестве близких или даже вступить в брак! Но подождите: насколько хорошо вы знаете свадебные приметы? Попробуйте правильно ответить на 10 вопросов.

    Что нельзя делать с обручальными кольцами?

    Что можно подарить молодоженам?

    Какими, согласно приметам, должны быть обручальные кольца?

    Какой должна быть обувь невесты?

    Зачем невесте в ночь перед свадьбой спать в вывернутой ночнушке?

    Какой драгоценный камень на свадьбу лучше надеть невесте?

    Что, по приметам, должен сделать жених, чтобы обеспечить счастливую жизнь будущей семье?

    Что нужно сделать родителям жениха и невесты после церемонии, если верить приметам?

    Какая погода в день свадьбы — к счастью?

    Когда празднуется никелевая свадьба?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Только самые мудрые справятся с этим тестом. Как хорошо вы знаете свадебные приметы — проверьте себя

    Ну ничего, приметы знать не обязательно!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Только самые мудрые справятся с этим тестом. Как хорошо вы знаете свадебные приметы — проверьте себя

    Вы справились — и очень неплохо!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Только самые мудрые справятся с этим тестом. Как хорошо вы знаете свадебные приметы — проверьте себя

    Да вы просто знаток народных премудростей!

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    Фото: Елена Новикова / iStock.com

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