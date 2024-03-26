При теракте в «Крокусе» погибла молодая сотрудница МИД РФ

22-летняя сотрудница Министерства иностранных дел России Татьяна Репина погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил МИД РФ во вторник, 26 марта.
Как рассказали в ведомстве, девушка пришла на службу в 2021 году после окончания колледжа МИД. Татьяна работала в департаменте лингвистического обеспечения.
«Она прилежно относилась к своим обязанностям, интересовалась музыкой и чтением, заочно получала высшее образование, строила большие планы на будущее, — отметили в МИД. В министерстве выразили соболезнования родным и близким Татьяны.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, 139 человек погибли, пострадавших — 182. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. Арестованы уже восемь человек. Последнему избрали меру пресечения сегодня, 26 марта, в Басманном райсуде. Это 32-летний бизнесмен, в квартире которого, по версии следствия, жили те, кому вменяют стрельбу в «Крокусе». В суде предприниматель заявил, что жильцов нашел через сайт с объявлениями и не знал об их намерениях.