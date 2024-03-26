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    В Ярославской области вооруженная охрана теперь будет на всех массовых мероприятиях

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    В Ярославской области решили выставить вооруженную охрану на всех массовых мероприятиях. Об этом 25 марта заявил губернатор региона Михаил Евраев по итогам заседания областного оперативного штаба.

    «Произошедшая в Подмосковье трагедия — серьезный повод усилить бдительность. <...> Приняли решение, что теперь на всех массовых мероприятиях будем выставлять посты вооруженной охраны. Жизни людей — главная ценность. Полумер тут быть не должно», — написал Евраев в своем тг-канале.

    Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта. По последним данным, в теракте погибли 139 человек, в том числе три ребенка. В крайне тяжелом состоянии остаются восемь взрослых пострадавших и один ребенок.

    В ходе расследования теракта были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

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