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    Теракт в «Крокус Холле»

    По делу о теракте в «Крокусе» арестовали еще троих. У всех одна фамилия

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    Меру пресечения участникам и вовлеченным в организацию теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» избрал Басманный суд столицы 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    Суд отправил под стражу до 22 мая этого года уроженца Душанбе Исломова Диловара Исроиловича 1999 года рождения, которого обвиняют в организации теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

    Уроженец Душанбе Исломов Исроил Ибрагимович 1961 года рождения по подозрению в преступлении по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (Террористический акт) также отправится в СИЗО.

    Аналогичную меру пресечения суд избрал для Исломова Аминчона Исроиловича 1991 года рождения.

    Как стало известно «Фонтанке», по версии следствия, Диловар Исломов и Аминчон Исломов не позднее января 2024 года и марта 2024 года соответственно были вовлечены в состав организованной группы с целью совершения теракта Фариддуни Шамсутдином. Его арестовали ранее по обвинению в совершении теракта.

    Следователи считают, Диловар Исломов передал свой автомобиль «для совершения планируемого террористического акта», Аминчон Исломов предоставлял Фариддуни деньги для выезда в Турцию, где тот занимался подготовкой теракта и встречей с организаторами преступной группы.

    Накануне Басманный суд арестовал Мирзоева Далерджона, Рачабализода Саидакрами Муродали, а также Файзова Мухаммадсобира и Фариддуни Шамсутдина. Их обвиняют в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Они, по версии следствия, вооруженной организованной группы участвовали в стрельбе в граждан РФ, которые присутствовали в помещениях здания «Крокус Сити холла». После чего обвиняемые подожгли здание «Крокус Сити Холла».

    Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Сообщалось о более 130 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».


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