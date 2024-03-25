По делу о теракте в «Крокусе» арестовали еще троих. У всех одна фамилия

Меру пресечения участникам и вовлеченным в организацию теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» избрал Басманный суд столицы 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.



Суд отправил под стражу до 22 мая этого года уроженца Душанбе Исломова Диловара Исроиловича 1999 года рождения, которого обвиняют в организации теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).



Уроженец Душанбе Исломов Исроил Ибрагимович 1961 года рождения по подозрению в преступлении по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (Террористический акт) также отправится в СИЗО.

