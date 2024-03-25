По делу о теракте в «Крокусе» арестовали еще троих. У всех одна фамилия

Меру пресечения участникам и вовлеченным в организацию теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» избрал Басманный суд столицы 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Суд отправил под стражу до 22 мая этого года уроженца Душанбе Исломова Диловара Исроиловича 1999 года рождения, которого обвиняют в организации теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Уроженец Душанбе Исломов Исроил Ибрагимович 1961 года рождения по подозрению в преступлении по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (Террористический акт) также отправится в СИЗО.
Аналогичную меру пресечения суд избрал для Исломова Аминчона Исроиловича 1991 года рождения.
Как стало известно «Фонтанке», по версии следствия, Диловар Исломов и Аминчон Исломов не позднее января 2024 года и марта 2024 года соответственно были вовлечены в состав организованной группы с целью совершения теракта Фариддуни Шамсутдином. Его арестовали ранее по обвинению в совершении теракта.
Следователи считают, Диловар Исломов передал свой автомобиль «для совершения планируемого террористического акта», Аминчон Исломов предоставлял Фариддуни деньги для выезда в Турцию, где тот занимался подготовкой теракта и встречей с организаторами преступной группы.