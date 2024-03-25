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    «Теперь у меня есть деталь, как у Терминатора». Арнольд Шварценеггер рассказал об установке кардиостимулятора

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    Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассказал, что ему установили кардиостимулятор в прошлый понедельник. В своем подкасте Arnold's Pump Club 76-летний артист пошутил, что теперь у него есть «деталь машины», как и у его персонажа в «Терминаторе».

    «В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы стать немного больше машиной: мне поставили кардиостимулятор», — цитирует Шварценеггера Daily Mail.

    Он также рассказал, что заявил о перенесенной операции вопреки своему австрийскому воспитанию, когда никто никогда не говорит о медицинских проблемах. «Но я получил так много сообщений и электронных писем от людей, которые родились с двустворчатым аортальным клапаном, как и я, в которых говорилось, что разговоры о моих операциях по замене клапана придали им смелости и надежды справиться со своей собственной проблемой», — рассказал Арнольд Шварценеггер.

    У Шварценеггера врожденный порок сердца. Первое хирургическое вмешательство произошло еще в 1997 году. Шесть лет назад звезде боевиков 1980-х сделали срочную операцию на открытом сердце. В 2020 году он перенес новую операцию на сердце — ему заменили аортальный клапан.

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