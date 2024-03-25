Среди собак и орланов. Мама не смогла выкормить маленькую нерпу на льду, теперь ее спасают в Петербурге

В Фонд друзей балтийской нерпы в Петербурге поступила еще одна маленькая подопечная. Нерпочке примерно 10 дней от роду.
Детеныш балтийской нерпы поступил, по словам специалистов фонда, из окрестностей Соснового Бора, рассказали 25 марта в группе «Спасение тюленей» «ВКонтакте». Малютку нашли на прибитом к берегу льду. Весит она около 7 килограммов.
«К сожалению, лёд быстро тает и маме не удалось выкормить маленького детёныша на берегу, в окружении собак, ворон и даже белохвостых орланов. Будем стараться помочь очень редкой малышке», — добавили в фонде.
Первую нерпу в этом году нашли в начале марта. Новорожденную малышку подкинули в коробке на порог кафе в посёлке Ладожское Озеро. Она была такой маленькой, что еще даже не имела зубов, а для успокоения ей дали искусственную китайскую маму. Специалисты предупреждают: из-за недостаточного количества льда в Финском заливе и на Ладоге в ближайшее время риск встретить на берегу детенышей нерп возрастает. Что делать при такой встрече, читайте здесь.