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    Среди собак и орланов. Мама не смогла выкормить маленькую нерпу на льду, теперь ее спасают в Петербурге

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    В Фонд друзей балтийской нерпы в Петербурге поступила еще одна маленькая подопечная. Нерпочке примерно 10 дней от роду.

    Детеныш балтийской нерпы поступил, по словам специалистов фонда, из окрестностей Соснового Бора, рассказали 25 марта в группе «Спасение тюленей» «ВКонтакте». Малютку нашли на прибитом к берегу льду. Весит она около 7 килограммов.

    «К сожалению, лёд быстро тает и маме не удалось выкормить маленького детёныша на берегу, в окружении собак, ворон и даже белохвостых орланов. Будем стараться помочь очень редкой малышке», — добавили в фонде.

    Первую нерпу в этом году нашли в начале марта. Новорожденную малышку подкинули в коробке на порог кафе в посёлке Ладожское Озеро. Она была такой маленькой, что еще даже не имела зубов, а для успокоения ей дали искусственную китайскую маму. Специалисты предупреждают: из-за недостаточного количества льда в Финском заливе и на Ладоге в ближайшее время риск встретить на берегу детенышей нерп возрастает. Что делать при такой встрече, читайте здесь.

    Фото: Спасение тюленей 699-23-99

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    Комментарии 6

    Гость25 Мар 2024 в 16:21
    Какая прелесть!
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