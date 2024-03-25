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    Теракт в «Крокус Холле»

    «Их надо убить? Надо». Медведев высказался о причастных к теракту в «Крокусе»

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    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал в своем telegram-канале теракт в «Крокус сити холле» и призвал к ликвидации нападавших. Публикация появилась в понедельник, 25 марта.

    «Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — написал Медведев.

    Также заместитель председателя Совбеза РФ отметил работу силовиков, которые поймали обвиняемых в теракте.

    Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Группа вооруженных мужчин в камуфляже ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, а также устроила пожар с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Четверо обвиняемых в теракте арестованы. По данным ФСБ, всего к теракту причастны 11 человек. По информации МЧС, в результате теракта погибли 137 человек, 182 человека ранены. В больницах и стационарах на утро 25 марта остаются 97 пострадавших.

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