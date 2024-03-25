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    Теракт в Crocus City Hall

    Сервисы начали возвращать деньги за отмененные после теракта в «Крокусе» мероприятия

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    Сервисы по продаже билетов на развлекательные события, а также кинотеатры начали возвращать деньги за мероприятия, которые отменили 23–24 марта после теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    По данным на 25 марта, инструкции по возврату средств публикуют разные сервисы с афишами. Некоторые концерты переносят на другую дату. При этом «Яндекс.Афиша» предупреждает, что возможны дальнейшие переносы мероприятий в будущем. Деньги за билеты на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» возвращают автоматически, отмечают в «Яндексе».

    Что касается кинотеатров, в том числе Петербурга, часть из них возвращают деньги за отмененные сеансы на выходных автоматически и в полном объеме, иногда просят обратиться в службу поддержки.

    Как сообщили «Коммерсанту» участники рынка, массовых отказов от билетов на будущие мероприятия пока нет. Однако они признают, что могут возникнуть риски потери зрителей не только из-за опасений самих граждан, но и по причине возможных ограничений со стороны властей. Так, например, уже произошло в Свердловской области: по решению губернатора там приостановлены все развлекательные, торговые и массовые мероприятия. Некоторые участники рынка боятся ограничений, подобных тем, что были в пандемию, уточнил «Ъ».

    По оценке продюсера Colisium International Music Forum Сергея Бабича, ущерб от отмены мероприятий 23–24 марта по Москве можно оценить в 250–350 миллионов рублей. По его словам, за выходные в столице должно было пройти около 300–400 мероприятий «заметного калибра».

    Председатель Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Михаил Шурыгин заявил «Ъ», что государству необходимо наладить контакт с организаторами массовых мероприятий, а также разработать регламенты и единые правила при совместном участии бизнеса и государства.

    Вечером 22 марта, за несколько минут до начала выступления группы «Пикник», четверо мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в зал Crocus City Hall, начали стрелять в людей и затем подожгли здание. Подозреваемых задержали утром 23 марта. По данным ФСБ, к теракту причастны 11 человек, непосредственных исполнителей — четверо, они арестованы.

    Последние новости о теракте читайте в нашей онлайн-трансляции.

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    Крокус Сити ХоллТеракт
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