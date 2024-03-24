Стали известны основания для ареста одного из подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Следствие просит суд арестовать одного из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити холле» — Рачабализода Саидакрами Муродали. Как стало известно «Фонтанке» в воскресенье, 24 марта, аргументы следователей об аресте связаны с тем, что он может скрыться от следствия и суда.



По данным следствия, подозреваемый с 6 марта находился в России в нарушение закона — без миграционного учета по месту пребывания.



Также еще в 2018 году Рачабализод привлекался к административной ответственности за нарушение режима пребывания и выдворялся за пределы РФ. Тогда его оштрафовали на 2500 рублей.

