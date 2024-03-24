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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Стали известны основания для ареста одного из подозреваемых в теракте в «Крокусе»

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    Следствие просит суд арестовать одного из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити холле» — Рачабализода Саидакрами Муродали. Как стало известно «Фонтанке» в воскресенье, 24 марта, аргументы следователей об аресте связаны с тем, что он может скрыться от следствия и суда.

    По данным следствия, подозреваемый с 6 марта находился в России в нарушение закона — без миграционного учета по месту пребывания.

    Также еще в 2018 году Рачабализод привлекался к административной ответственности за нарушение режима пребывания и выдворялся за пределы РФ. Тогда его оштрафовали на 2500 рублей.

    Кроме того, подозреваемый может продолжить заниматься преступной деятельностью и совершить новые преступления в России.

    Ранее «Фонтанка» писала, что подозреваемых в совершении теракта доставили в Басманный суд Москвы. Их готовятся арестовать.

    После теракта в подмосковном «Крокусе» ФСБ сообщала о задержании 11 человек, в том числе четверых исполнителей. Их остановили по дороге к российско-украинской границе. На видео, опубликованных редактором RT Маргаритой Симоньян, один из задержанных говорит, что за массовое убийство ему обещали заплатить полмиллиона рублей.

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    СудТеракт
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