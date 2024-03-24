Подозреваемых в теракте в «Крокусе» доставили в Басманный суд Москвы. Их готовятся арестовать

Меру пресечения четверым подозреваемым в совершении теракта в Crocus City Hall изберут в воскресенье, 24 марта, в Басманном суде Москвы. Журналистов уже пропустили в зал, но заседание еще не началось.



Подозреваемых доставили в суд.

Следить за ходом заседания можно в онлайн-трансляции на сайте «Фонтанки».



После теракта в подмосковном «Крокусе» ФСБ сообщала о задержании 11 человек, в том числе четверых исполнителей. Их остановили по дороге к российско-украинской границе. На видео, опубликованных редактором RT Маргаритой Симоньян, один из задержанных говорит, что за массовое убийство ему обещали заплатить полмиллиона рублей.

