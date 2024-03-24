Вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы «Пикник» несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание. Подозреваемых задержали рано утром на следующий день.

Всего ФСБ России пока заявила о причастности 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Их допрашивают в Следственном комитете. Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов, устанавливаются личности жертв. По данным МЧС, при теракте пострадали 152 человека, погибли 137.

24 марта в России объявлен днем общенационального траура. В этой трансляции мы собираем всё, что известно о трагедии.

