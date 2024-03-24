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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

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    1 комментарий

    Вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы «Пикник» несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание. Подозреваемых задержали рано утром на следующий день.

    Всего ФСБ России пока заявила о причастности 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Их допрашивают в Следственном комитете. Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов, устанавливаются личности жертв. По данным МЧС, при теракте пострадали 152 человека, погибли 137.

    24 марта в России объявлен днем общенационального траура. В этой трансляции мы собираем всё, что известно о трагедии.

    У здания суда весь день дежурят силовики
    У здания суда весь день дежурят силовикиФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Для избрания меры пресечения подозреваемым в совершении теракта в Crocus City Hall в Басманном суде подготовили два зала заседаний.

    У здания суда весь день дежурят силовики
    У здания суда весь день дежурят силовикиФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Для избрания меры пресечения подозреваемым в совершении теракта в Crocus City Hall в Басманном суде подготовили два зала заседаний. Журналистов наконец запустили в здание, суд вот-вот должен начаться.

    Все подробности наши московские коллеги собирают в отдельном онлайне. Здесь мы тоже будем писать самое главное.

    У здания суда весь день дежурят силовики
    У здания суда весь день дежурят силовикиФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    У здания суда весь день дежурят силовики
    У здания суда весь день дежурят силовикиФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Минута молчания у «Крокуса». А также «Журавли» в исполнении Муслима Магомаева — его именем назван концертный зал.

    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    У здания суда весь день дежурят силовики
    У здания суда весь день дежурят силовикиФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Добрый вечер, мы продолжаем онлайн-хронику теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Последние новости этого часа:

    • 24 марта по всей стране объявлен день общенационального траура по погибшим;
    • по последним данным МЧС, при теракте в «Крокус сити холле» пострадали 152 человека, погибли 137. Установлены личности более 60 погибших;
    • на месте трагедии МЧС продолжает разбор конструкций. Используется тяжелая техника;
    • более 3 тысяч человек пришли сдавать кровь для пострадавших, более 10 тысяч - возложили цветы к мемориалу у "Крокуса";
    • задержанных по подозрению в теракте привезли на допрос в Москву;
    • официальных данных о том, кто выступает заказчиком теракта, пока нет.
    • трагедия в «Крокус Сити Холле» стала крупнейшим терактом в России за последние 20 лет.
    У здания суда весь день дежурят силовики
    У здания суда весь день дежурят силовикиФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU

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    Комментарии 1

    Гость24 Мар 2024 в 20:44
    Василина, вы эстонка?
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