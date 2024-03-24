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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Путин поставил свечу за упокой погибших в «Крокусе»

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    Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 24 марта, поставил свечу за упокой погибших в «Крокус Сити холле» в результате теракта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    видео из телеграм-канала «Кремль. Новости»

    Свечу глава государства поставил в церкви на территории госрезиденции в Ново-Огарево.

    Президент РФ Владимир Путин днем 23 марта обратился к гражданам России в связи с терактом в подмосковном «Крокусе». Полный текст обращения — здесь.

    Сообщалось о 133 погибших при теракте в «Крокус Сити холле». Еще 154 человека находились в списках пострадавших, к 24 марта 32 человека выписали из больницы. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

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    Владимир ПутинКрокус Сити ХоллТеракт
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