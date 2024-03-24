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    Теракт в Crocus City Hall

    Тему «Разговоров о важном» изменили после теракта в «Крокусе»

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    На уроке «Разговоры о важном» в понедельник, 25 марта, школьники обсудят «Единство народов России». Об этом сообщается на официальном сайте внеурочных занятий.

    Материалы урока пока не размещены в открытом доступе. Анонс занятия сопровождает картинка с горящей свечой и датой теракта в «Крокус Сити холле».

    Ранее на 25 марта было назначено занятие по другой теме — «Россия — здоровая держава». Со школьниками планировалось обсудить здоровый образ жизни.

    В Петербурге с 24 марта в школах начались каникулы.

    Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Число пострадавших, как сообщают в Минздраве Московской области, достигло 154 человек. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Разговоры о важномКрокус Сити ХоллТеракт
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