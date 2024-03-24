Тему «Разговоров о важном» изменили после теракта в «Крокусе»

На уроке «Разговоры о важном» в понедельник, 25 марта, школьники обсудят «Единство народов России». Об этом сообщается на официальном сайте внеурочных занятий.



Материалы урока пока не размещены в открытом доступе. Анонс занятия сопровождает картинка с горящей свечой и датой теракта в «Крокус Сити холле».

Ранее на 25 марта было назначено занятие по другой теме — «Россия — здоровая держава». Со школьниками планировалось обсудить здоровый образ жизни.

В Петербурге с 24 марта в школах начались каникулы.



Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Число пострадавших, как сообщают в Минздраве Московской области, достигло 154 человек. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

