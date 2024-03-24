Путин назвал бомбардировку Югославии началом войны в Европе

Президент РФ Владимир Путин назвал огромной трагедия бомбардировку Югославии 25 лет назад. Глава государства отметил, что действия Запада были недопустимыми — они началу войну в Европе. Об этом российский лидер заявил в интервью для фильма «Белград» телеканала «Россия», передает в воскресенье, 24 марта, РИА Новости.

«Трагедия огромная. То, что сделал Запад, — это вообще недопустимо. Без всякой резолюции Совета безопасности ООН прямо начали военные действия, войну, по сути дела, в центре Европы», — объяснил Путин.



Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек и ущербу в 100 млрд долларов. Авиаудары по Югославии продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.