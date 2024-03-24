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    Лидер группы «Пикник» выпустил обращение после теракта в «Крокусе»

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    Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, перед концертом которой в «Крокус Сити холле» произошел теракт, выпустил обращение ко всем, кто оказался вовлечен в эту страшную трагедию. Ролик в воскресенье, 24 марта, появился в группе музыкального коллектива во «ВКонтакте».

    «Дорогие друзья, обращаемся, наверное, ко всем, кто, не желая того, естественно, оказался вовлечен в эту страшную трагедию, совершенно бессмысленную. Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить. Но мы приносим, естественно, соболезнования всем родственникам», — сказал Шклярский.

    Музыкант добавил, что слов, которые могут «воскресить и как-то утешить» не найдено и не придумано.

    Террористический акт в «Крокус Сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Число пострадавших, как сообщают в Минздраве Московской области, достигло 154 человек. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

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    Крокус Сити ХоллЭдмунд ШклярскийТеракт
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