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    «Звонят и угрожают». Барбершоп, где работал подозреваемый в теракте в «Крокусе», пожаловался на волну угроз

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    Барбершоп в Иваново пожаловался на лавину обрушившейся на него ненависти. Поводом для хейта стала информация о том, что там работал Файзодо Мухаммед, один из подозреваемых участников в теракте в «Крокусе». Об этом парикмахерская рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

    «Звонят и угрожают администратору и мастерам, люди ставят плохие оценки и пишут ужасные отзывы не за нашу работу, а в связи с тем, что когда-то у нас работал мастером Файзодо Мухаммед», — говорится в сообщении «Площадки».

    В барбершопе подчеркнули, что Мухаммед работал в команде на испытательном сроке несколько недель, и с ноября 2023 года связь с ним не поддерживали, с этого времени он в салоне не работал и не появлялся.

    Ранее стало известно, что Файзодо мог быть среди подозреваемых в теракте в Подмосковье. Предположительно, он один из четверых задержанных в Брянской области. Главред RT Маргарита Симоньян публиковала допросы двоих из них. По данным МВД России, все четверо задержанных за теракт — иностранцы.

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

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