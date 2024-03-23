«Звонят и угрожают». Барбершоп, где работал подозреваемый в теракте в «Крокусе», пожаловался на волну угроз

Барбершоп в Иваново пожаловался на лавину обрушившейся на него ненависти. Поводом для хейта стала информация о том, что там работал Файзодо Мухаммед, один из подозреваемых участников в теракте в «Крокусе». Об этом парикмахерская рассказала на своей странице во «ВКонтакте».
«Звонят и угрожают администратору и мастерам, люди ставят плохие оценки и пишут ужасные отзывы не за нашу работу, а в связи с тем, что когда-то у нас работал мастером Файзодо Мухаммед», — говорится в сообщении «Площадки».
В барбершопе подчеркнули, что Мухаммед работал в команде на испытательном сроке несколько недель, и с ноября 2023 года связь с ним не поддерживали, с этого времени он в салоне не работал и не появлялся.
Ранее стало известно, что Файзодо мог быть среди подозреваемых в теракте в Подмосковье. Предположительно, он один из четверых задержанных в Брянской области. Главред RT Маргарита Симоньян публиковала допросы двоих из них. По данным МВД России, все четверо задержанных за теракт — иностранцы.