СК сообщил о 133 погибших в результате теракта в Подмосковье

Следственный комитет привел новые данные по погибшим в результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье. Их число выросло до 133 человек.

Количество жертв растет в течение дня по мере разбора завалов. Поисковые работы продолжаются, добавили в СКР. В лечебных учреждениях остаются 107 пострадавших, в том числе трое детей, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. 15 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 — в тяжелом.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила, что погибших уже якобы 143.

Тем не менее даже нынешняя цифра СК уже выше той, что была по погибшим в результате теракта на Дубровке 23–26 октября 2002 года, когда боевики удерживали в течение трёх дней заложников из числа работников, зрителей и актёрского состава мюзикла «Норд-Ост». Тогда погибли 130 человек.