    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, зап

    745мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    СК сообщил о 133 погибших в результате теракта в Подмосковье

    4139
    обсудить

    Следственный комитет привел новые данные по погибшим в результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье. Их число выросло до 133 человек.

    Количество жертв растет в течение дня по мере разбора завалов. Поисковые работы продолжаются, добавили в СКР. В лечебных учреждениях остаются 107 пострадавших, в том числе трое детей, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. 15 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 — в тяжелом.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила, что погибших уже якобы 143.

    Тем не менее даже нынешняя цифра СК уже выше той, что была по погибшим в результате теракта на Дубровке 23–26 октября 2002 года, когда боевики удерживали в течение трёх дней заложников из числа работников, зрителей и актёрского состава мюзикла «Норд-Ост». Тогда погибли 130 человек.

    Президент РФ Владимир Путин обещал помощь пострадавшим и семьям погибших в «Крокусе». Он также заверил, что террористов ждет возмездие. 24 марта объявлено днем общенационального траура.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close