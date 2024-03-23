    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 0

    3 м/с, южн

    745мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.61eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Четверо с ранениями, один — на вертолете. Что известно о пострадавших при теракте в «Крокусе»

    1298
    обсудить

    В химкинской больнице шестеро пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити холле» находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 марта.

    По словам главы Подмосковья, четверых госпитализировали с огнестрельными ранениями, одного — с ожогами, одного — с черепно-мозговой травмой. Есть и пострадавший, которого доставили в больницу на вертолете.

    Сейчас четверо находятся в реанимации химкинской больницы, двое — в операционной. Запасов крови для переливания и препаратов достаточно, уточнил Воробьев.

    Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, основная работа по экстренной помощи пострадавшим уже завершена, их состояние стабилизируют.

    По последним данным, после теракта госпитализировали 110 взрослых и пятерых детей. 60 человек находятся в тяжелом состоянии. Погибшими числятся более 60 человек, однако это число может вырасти, заявили в Следственном комитете.

    Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Красногорске неизвестные мужчины в камуфляже ворвались в здание и начали расстреливать людей. После этого начался пожар. Возбуждено уголовное дело о теракте.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Крокус Сити ХоллТерактПострадавшие
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close