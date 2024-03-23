Четверо с ранениями, один — на вертолете. Что известно о пострадавших при теракте в «Крокусе»

В химкинской больнице шестеро пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити холле» находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 марта.



По словам главы Подмосковья, четверых госпитализировали с огнестрельными ранениями, одного — с ожогами, одного — с черепно-мозговой травмой. Есть и пострадавший, которого доставили в больницу на вертолете.



Сейчас четверо находятся в реанимации химкинской больницы, двое — в операционной. Запасов крови для переливания и препаратов достаточно, уточнил Воробьев.