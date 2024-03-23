В память о жертвах теракта в «Крокус сити холле» в Петербурге зажглись свечи

В память о погибших в результате теракта в подмосковском концертном зале «Крокус сити холл» на рекламных билбордах в Петербурге появились изображения горящий свечей. Корреспондент «Фонтанки» заметил их, проезжая в ночь на 23 марта по Ленинскому проспекту.



Несколько баннеров со свечой встретились «Фонтанке» на Ленинском проспекте и один на Московском. Также один из читателей «Фонтанки» заметил аналогичный у станции метро «Академическая».



Похоже, что акцию памяти организовал крупнейший оператор наружной рекламы в стране, группа Russ. В ее телеграм-канале представленно такое же видео.