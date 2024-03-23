В память о жертвах теракта в «Крокус сити холле» в Петербурге зажглись свечи

В память о погибших в результате теракта в подмосковском концертном зале «Крокус сити холл» на рекламных билбордах в Петербурге появились изображения горящий свечей. Корреспондент «Фонтанки» заметил их, проезжая в ночь на 23 марта по Ленинскому проспекту.
Несколько баннеров со свечой встретились «Фонтанке» на Ленинском проспекте и один на Московском. Также один из читателей «Фонтанки» заметил аналогичный у станции метро «Академическая».
Похоже, что акцию памяти организовал крупнейший оператор наружной рекламы в стране, группа Russ. В ее телеграм-канале представленно такое же видео.
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Аналогичный ролик заметили у «Академической».
Вечером 22 марта очевидцы сообщили о стрельбе в концертном зале «Крокус Сити холл», который находится на территории Подмосковья. Инцидент произошел перед концертом группы «Пикник». Директор коллектива сообщил, что музыканты не пострадали. После стрельбы люди стали эвакуироваться, в здании начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибли 40 человек, пострадали 145. Читайте, что происходит на месте происшествия, в онлайн-трансляции.