После теракта в «Крокус Сити холле» оркестр Ленинградской области эвакуировали в полном составе

Симфонический оркестр из Ленинградской области покинул подмосковный «Крокус Сити холл» в полном составе, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко вечером пятницы, 22 марта.
«Эвакуирован из "Крокус Сити холл" в полном составе», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава Ленобласти также сообщил об отмене проведения развлекательных мероприятий до особого распоряжения в связи с произошедшей трагедией. В настоящее время в регионе готовят заседание оперативного штаба для принятия дополнительных мер безопасности и введения режима повышенной готовности.
«Чудовищная трагедия в Подмосковье. Соболезнуем», — написал Дрозденко.
Вечером в пятницу очевидцы сообщили о стрельбе перед концертом рок-группы «Пикник», после этого в здании начался пожар. В момент первых выстрелов в концертном зале могло находиться около четырех с лишним тысяч человек. ФСБ сообщает, что в результате нападения есть раненые и погибшие. СК квалифицировал произошедшее в «Крокус Сити холле» как теракт. По данным силовиков, 40 человек погибли, более сотни получили ранения. Читайте, что происходит на месте происшествия, в онлайн-трансляции.