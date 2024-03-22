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    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    После теракта в «Крокус Сити холле» оркестр Ленинградской области эвакуировали в полном составе

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    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Симфонический оркестр из Ленинградской области покинул подмосковный «Крокус Сити холл» в полном составе, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко вечером пятницы, 22 марта.

    «Эвакуирован из "Крокус Сити холл" в полном составе», — написал он в своем Telegram-канале.

    Глава Ленобласти также сообщил об отмене проведения развлекательных мероприятий до особого распоряжения в связи с произошедшей трагедией. В настоящее время в регионе готовят заседание оперативного штаба для принятия дополнительных мер безопасности и введения режима повышенной готовности.

    «Чудовищная трагедия в Подмосковье. Соболезнуем», — написал Дрозденко.

    Вечером в пятницу очевидцы сообщили о стрельбе перед концертом рок-группы «Пикник», после этого в здании начался пожар. В момент первых выстрелов в концертном зале могло находиться около четырех с лишним тысяч человек. ФСБ сообщает, что в результате нападения есть раненые и погибшие. СК квалифицировал произошедшее в «Крокус Сити холле» как теракт. По данным силовиков, 40 человек погибли, более сотни получили ранения. Читайте, что происходит на месте происшествия, в онлайн-трансляции.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

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