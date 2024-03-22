На Бали задержали россиянку, привыкшую к all inclusive. На нее пожаловались работающие за бесплатно местные

Индонезийская иммиграционная служба задержала на Бали 51-летнюю гражданку России за неоднократный отказ оплачивать туристические услуги. На нее пожаловались местные жители.



Как сообщил портал Detik в пятницу, 22 марта, россиянка отказывалась платить за спа-услуги и питание в ресторанах. Кроме того, она без разрешения и оплаты остановилась на ночлег в одном из мест туристической зоны.

Накануне женщину задержали в городе Сингараджа. Сейчас она находится в офисе иммиграционной службы. По данным ведомства, россиянка прибыла в Индонезию 23 февраля 2023 года по туристической визе. Виза истекает 23 марта 2024 года. Есть вероятность, что женщину могут депортировать, передает РИА Новости.