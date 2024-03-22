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    На Бали задержали россиянку, привыкшую к all inclusive. На нее пожаловались работающие за бесплатно местные

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    Индонезийская иммиграционная служба задержала на Бали 51-летнюю гражданку России за неоднократный отказ оплачивать туристические услуги. На нее пожаловались местные жители.

    Как сообщил портал Detik в пятницу, 22 марта, россиянка отказывалась платить за спа-услуги и питание в ресторанах. Кроме того, она без разрешения и оплаты остановилась на ночлег в одном из мест туристической зоны.

    Накануне женщину задержали в городе Сингараджа. Сейчас она находится в офисе иммиграционной службы. По данным ведомства, россиянка прибыла в Индонезию 23 февраля 2023 года по туристической визе. Виза истекает 23 марта 2024 года. Есть вероятность, что женщину могут депортировать, передает РИА Новости.

    Ранее «Фонтанка» писала, что власти Индонезии согласились на открытие консульства РФ на Бали. А с 14 февраля на острове ввели новый налог на туристов «за въезд». Заплатить придется около десяти долларов. Платеж будет действовать на протяжении всего времени до выезда из Индонезии.

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    ЗадержаниеДепортацияБали
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