    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 1

    2 м/с, ю-з

    757мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.95eur100.37

    «Шевроле» и «Газель» разбились на северо-востоке КАД. Водители объезжают тела

    7537
    10 комментариев

    Последствия смертельной аварии тормозят петербургскую кольцевую дорогу в сторону Пискарёвского проспекта утром 22 марта.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на 36 км внешнего кольца КАД «Шевроле» въехал в отбойник. Детали машины разлетелись по проезжей части, на них наехала двигавшаяся следом «Газель», в результате лишившаяся колеса.

    «Погибли два пассажира «Шевроле». Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося», — рассказали в ведомстве.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург и читатель «Фонтанки»

    Фото: скриншот/«Яндекс.Карты»
    ПоделитьсяПоделиться

    Информация об аварии поступила в полицию Красногвардейского района в 3:45. Читатель «Фонтанки» сообщил, что в восьмом часу утра водители проезжали мимо накрытых тел, на 36 км КАД работали службы. По данным «Яндекса», движение на участке по-прежнему затруднено.

    Фото: скриншот/«Яндекс.Карты»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close