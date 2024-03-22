«Шевроле» и «Газель» разбились на северо-востоке КАД. Водители объезжают тела

Последствия смертельной аварии тормозят петербургскую кольцевую дорогу в сторону Пискарёвского проспекта утром 22 марта.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на
«Погибли два пассажира «Шевроле». Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося», — рассказали в ведомстве.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург и читатель «Фонтанки»
Информация об аварии поступила в полицию Красногвардейского района в 3:45. Читатель «Фонтанки» сообщил, что в восьмом часу утра водители проезжали мимо накрытых тел, на