«Балтика» хочет взыскать со структур Carlsberg Group 84,1 млрд рублей

Находящаяся под управлением Росимущества компания «Балтика» хочет взыскать со структур материнской Carlsberg Group убыток в 84,1 млрд рублей. Это следует из определения суда Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 марта 2024 года. Первым внимание на него обратил «Коммерсантъ».
Ответчиками выступают Carlsberg Breweries A/S, Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Deutschland GmbH и ООО «Хоппи Юнион». Задолженность могла возникнуть в результате выплат дивидендов или передачи прав на товарные знаки. Суд оставил заявление без движения из-за отсутствия части документов и попросил истца обосновать необходимость привлечения в качестве третьего лица Росимущества.
16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. После этого Carlsberg Group фактически потеряла контроль над своим активом и сообщила о прекращении лицензионных соглашений с «Балтикой». Российская компания подала иск в суд, чтобы признать решение датского владельца недействительным. В январе 2024 года суд запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на использование брендов Carlsberg и Grimbergen по обращению датской Carlsberg Breweries A/S.
Параллельно «Балтика» пытается отстоять права на использование собственных брендов за рубежом. Незадолго до передачи в управление Росимущества топ-менеджеры компании передали эти права иностранным структурам Carlsberg. Ранее «Балтика» подала к материнской структуре иск на 4,4 млрд рублей.