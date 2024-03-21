«Балтика» хочет взыскать со структур Carlsberg Group 84,1 млрд рублей

Находящаяся под управлением Росимущества компания «Балтика» хочет взыскать со структур материнской Carlsberg Group убыток в 84,1 млрд рублей. Это следует из определения суда Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 марта 2024 года. Первым внимание на него обратил «Коммерсантъ».



Ответчиками выступают Carlsberg Breweries A/S, Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Deutschland GmbH и ООО «Хоппи Юнион». Задолженность могла возникнуть в результате выплат дивидендов или передачи прав на товарные знаки. Суд оставил заявление без движения из-за отсутствия части документов и попросил истца обосновать необходимость привлечения в качестве третьего лица Росимущества.