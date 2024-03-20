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    Погоня за «бешеной табуреткой». Остросюжетный экшен снял регистратор машины ДПС под Саратовом

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    7 комментариев

    Автор: МВД МЕДИА / YouTube

    Инспекторы ГИБДД по дорогам и бездорожью гонялись за «Окой» в Саратовской области. Водитель «бешеной табуретки», как прозвали машины этой марки в народе, бодро вздымал фонтаны из луж и распугивал грузовики на встречке.

    Сотрудники ДПС ехали по Первомайской улице в селе Ахмат, как вдруг им навстречу вырулила «Ока». Автомобиль чуть не врезался в служебную машину, но водитель смог вернуться в свою полосу, избежав столкновения, и поспешил скрыться, сообщает 20 марта «МВД Медиа». После такого маневра инспекторы развернулись и бросились в погоню, по громкоговорителю призывая водителя остановиться. Тот требования предсказуемо игнорировал.

    В ходе погони лихач не раз выезжал на встречную полосу в лоб другим водителям, создавая аварийные ситуации. К счастью, другие участники движения успевали вовремя уйти от столкновения. «Оку» не остановили даже расквашенная грунтовка и лужа: водитель промчал по ней, поднимая грязные брызги выше машины.

    Но в конце концов лихач в очередной раз не справился с управлением, вылетел с дороги и, чудом проскочив мимо столба, врезался в стену частного дома. После этого водителя задержали. Им оказался 52-летний местный житель. Мужчина честно признался, что пьян, и освидетельствование это подтвердило: алкотестер показал 0,828 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

    Мужчину отстранили от управления и составили на него административные материалы за отказ остановиться (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), выезд на встречную полосу (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) и пьяную езду (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).

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    Саратовская областьПогоня ГИБДДДТППьяный водитель
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    Комментарии 7

    Гость20 Мар 2024 в 19:10
    А ремонт дома за чей счёт что-то не сказали...
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 18:57
    Тоже обратил внимание на состояние дороги. Стало грустно. Видимо, гаишники по такой дороге в село никогда не заезжали.
    +1−0
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