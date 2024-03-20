Посты на дорогах. В Белгороде ограничивают въезд в приграничные населенные пункты

Въезд в несколько населенных пунктов Белгородской области с 20 марта будет ограничен. На дорогах устанавливаются посты. Об этом 19 марта рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам губернатора Гладкова, решение об ограничении въезда принято с оперативным штабом. Речь идет о въезде в Козинки, Гора-Подол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безыменово.

На постах будут осуществлять контроль сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и администрации. При необходимости жители смогут посещать свои дома по определенному порядку в безопасное время.