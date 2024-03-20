Посты на дорогах. В Белгороде ограничивают въезд в приграничные населенные пункты

Въезд в несколько населенных пунктов Белгородской области с 20 марта будет ограничен. На дорогах устанавливаются посты. Об этом 19 марта рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам губернатора Гладкова, решение об ограничении въезда принято с оперативным штабом. Речь идет о въезде в Козинки, Гора-Подол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безыменово.
На постах будут осуществлять контроль сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и администрации. При необходимости жители смогут посещать свои дома по определенному порядку в безопасное время.
Белгородская область подвергается постоянным атакам со стороны ВСУ. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков за сутки с 07:00 17 марта до 07:00 18 марта было совершено 60 атак. В результате погибли четыре человека, 23 получили ранения.
18 марта в Белгородской области почти вся семья погибла в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом в селе Никольское. Были убиты бабушка, мать, ее гражданский супруг и сын 17 лет. Спасти удалось только маленькую девочку, она госпитализирована с черепно-мозговой травмой.
Утром 19 марта Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими ПВО еще девяти реактивных снарядов над Белгородской областью.
В Белгородском районе пострадали во время воздушной атаки, по предварительной информации, три человека. Осколки попали в частный жилой дом в поселке Разумное.
19 марта Гладков сообщал о том, что 9 тысяч детей вывезут из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 марта 1,2 тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов и Калугу, Ставропольский край. Готовность принять детей из региона высказал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.