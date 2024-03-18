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    Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 60 раз за сутки

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    ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 60 раз за сутки с 7.00 17 марта до 7.00 18 марта. В результате погибли четыре человека, 23 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале вечером 18 марта.

    По его словам, всего по региону было выпущено не менее 30 снарядов, 9 взрывных устройств сбросили с дрона, также совершено 20 атак беспилотников.

    В самом Белгороде погибли два человека. Еще один мужчина, получивший ранение на одном из производственных предпритий, скончался в больнице. 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

    Житель села Наумовка погиб в результате удара ВСУ по частному жилому дому. В поселке Октябрьский восемь человек получили ранения. Еще один мужчина получил осколочные ранения головы и плеча во время массированного обстрела города Грайворон. В селе Гора-Подол в результате прилета снаряда в частный жилой дом пострадала женщина — у нее слепое ранение головы.

    Ранее сообщалось, что два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольское Белгородского района после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ 18 марта. Также губернатор Гладков сообщал о двух пострадавших в результате утренней атаки. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза, у другого непроникающее ранение брюшной стенки.

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