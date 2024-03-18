Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 60 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 60 раз за сутки с 7.00 17 марта до 7.00 18 марта. В результате погибли четыре человека, 23 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале вечером 18 марта.



По его словам, всего по региону было выпущено не менее 30 снарядов, 9 взрывных устройств сбросили с дрона, также совершено 20 атак беспилотников.

В самом Белгороде погибли два человека. Еще один мужчина, получивший ранение на одном из производственных предпритий, скончался в больнице. 13 человек получили ранения различной степени тяжести.