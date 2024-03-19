Водитель «Приоры» у М-11 угрожал пистолетом охраннику, не желавшему его пропустить

Полиция Ленобласти разбирается в конфликте водителя автомобиля и охранника, который случился днем 18 марта возле платной трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе. Аргументом в споре за проезд стало оружие.



В 13:15 в понедельник в районную полицию поступило сообщение, что на 646-м километре скоростной трассы М-11 неизвестный на LADA Priora угрожал охраннику расположенного рядом склада предметом, похожим на пистолет, сообщает 19 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в половине одиннадцатого утра на охраняемой территории произошел конфликт между 54-летним сотрудником ЧОПа и водителем «Лады». Охранник не хотел пропускать автомобилиста через территорию склада, и в ход пошли угрозы.