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    Подростку под Белгородом оторвало кисть

    Водитель «Приоры» у М-11 угрожал пистолетом охраннику, не желавшему его пропустить

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    15 комментариев

    Полиция Ленобласти разбирается в конфликте водителя автомобиля и охранника, который случился днем 18 марта возле платной трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе. Аргументом в споре за проезд стало оружие.

    В 13:15 в понедельник в районную полицию поступило сообщение, что на 646-м километре скоростной трассы М-11 неизвестный на LADA Priora угрожал охраннику расположенного рядом склада предметом, похожим на пистолет, сообщает 19 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в половине одиннадцатого утра на охраняемой территории произошел конфликт между 54-летним сотрудником ЧОПа и водителем «Лады». Охранник не хотел пропускать автомобилиста через территорию склада, и в ход пошли угрозы.

    Задержали водителя «Лады» спустя несколько часов, в 16:40, уже возле дома 22 по Богатырскому проспекту в Петербурге. Это оказался 38-летний индивидуальный предприниматель. У мужчины изъяли пневматический пистолет. Самого же его доставили в отдел полиции для разбирательства. По данным 47news, с начала нулевых задержанный около десятка раз привлекался к уголовной ответственности, по большей части за кражи, но в списке есть также грабежи и мошенничество.

    В настоящее время решается вопрос о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела.

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    Комментарии 15

    129764578419 Мар 2024 в 12:51
    тожероссиянин или ужероссиянин?
    +3−0
    Гость19 Мар 2024 в 12:44
    Колоритный персонаж! Из Новой Русской Элиты? Хочу обратно в 90-е, тогда у элиты хоть понятия были, что пистолетом, тем более пневматом не след трясти у носа простого вохровца.
    +2−1
    Гость19 Мар 2024 в 12:18
    "возле платной трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе"

    мало ли каких складов и зданий есть возле этой трассы

    Более близкого населённого пункта не нашлось?
    Так купи себе карту ...
    +0−0
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