Водитель «Приоры» у М-11 угрожал пистолетом охраннику, не желавшему его пропустить

Полиция Ленобласти разбирается в конфликте водителя автомобиля и охранника, который случился днем 18 марта возле платной трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе. Аргументом в споре за проезд стало оружие.
В 13:15 в понедельник в районную полицию поступило сообщение, что на 646-м километре скоростной трассы М-11 неизвестный на LADA Priora угрожал охраннику расположенного рядом склада предметом, похожим на пистолет, сообщает 19 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в половине одиннадцатого утра на охраняемой территории произошел конфликт между 54-летним сотрудником ЧОПа и водителем «Лады». Охранник не хотел пропускать автомобилиста через территорию склада, и в ход пошли угрозы.
Задержали водителя «Лады» спустя несколько часов, в 16:40, уже возле дома 22 по Богатырскому проспекту в Петербурге. Это оказался 38-летний индивидуальный предприниматель. У мужчины изъяли пневматический пистолет. Самого же его доставили в отдел полиции для разбирательства. По данным 47news, с начала нулевых задержанный около десятка раз привлекался к уголовной ответственности, по большей части за кражи, но в списке есть также грабежи и мошенничество.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела.