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    Атака на Воронеж: мэр показывает последствия

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    10 комментариев

    Ночью 19 марта дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области и еще один перехватили над территорией Воронежской области, отчитывается Минобороны.

    О работе РЭБ и ПВО сообщает и мэр Воронежа Вадим Кстенин. По его словам, никто не пострадал, но есть повреждения.

    Фото: мэр Воронежа Вадим Кстенин
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    «В Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания», — отмечается в сообщении.

    Фото: мэр Воронежа Вадим Кстенин
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    Городские власти устанавливают ущерб и обещают помощь горожанам.

    Фото: мэр Воронежа Вадим Кстенин
    Фото: мэр Воронежа Вадим Кстенин

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    Комментарии 10

    Гость19 Мар 2024 в 09:28
    Ничего страшного . Такие рамы оргалитом можно заколотить . Ещё один президентский срок послужат .
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 09:27
    для великой могучей державы выбитые окна небольшая потеря
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 09:26
    "длинная, зеленая и пахнет колбасой" (электричка Москва-Воронеж)
    +0−0
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