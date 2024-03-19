Атака на Воронеж: мэр показывает последствия

Ночью 19 марта дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области и еще один перехватили над территорией Воронежской области, отчитывается Минобороны.
О работе РЭБ и ПВО сообщает и мэр Воронежа Вадим Кстенин. По его словам, никто не пострадал, но есть повреждения.
«В Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания», — отмечается в сообщении.
Городские власти устанавливают ущерб и обещают помощь горожанам.