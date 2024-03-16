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    Петербург продолжает голосовать. Во второй день на участки пришли стюардессы

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    142 комментария
    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге продолжается голосование на выборах президента. В 43% уже пришедших на участки попали стюардессы.

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    16 марта на 15:00 явка на выборы в Петербурге составляла 43%, об этом сообщил Горизбирком. Представитель ГИК также прокомментировал информацию о том, что на некоторых участках зафиксирована 100-процентная явка — в частности на Тамбовской улице для лиц без определенного места жительства; это связано с тем, что списки там формируются явочным порядком и иной явка просто не может быть.

    Также представитель петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин прокомментировал мнение об аномально высокой доле надомного голосования на одном из участков. Он аномалии не заметил, напомнив, что о голосовании жителей предварительно извещали 6 тысяч обходчиков.

    Происшествий, наподобие броска бутылкой с зажигательной смесью накануне, во второй день голосования не замечено. ГИК рассказал, что, по информации полиции, была задержана женщина с зеленкой, но пока нет подтверждения, что она собиралась залить урну с бюллетенями. Кроме того, член УИК в Красногвардейском районе рассказал, что комиссия покинула ненадолго помещение для голосования из-за подозрения на то, что был распылен едкий газ; в Горизбиркоме этот инцидент не подтвердили, несмотря на фото пустого зала. Кроме того, ГИК обратился в полицию из-за сообщений о том, что неизвестные звонят избирателям и отговаривают их идти на участки.

    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»

    В России проходят трехдневные президентские выборы. Оставшиеся два дня, 16 и 17 марта, избирательные участки в Петербурге будут работать с 8 до 20 часов. Всего в городе работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке. Исключения составили 116 участков, где голосуют военные и в медучреждениях закрытого типа.

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    Комментарии 142

    Гость16 Мар 2024 в 23:22
    жители Белгорода тоже активно за голосуют, или их уже никто не спрашивает.
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 23:02
    Когда ж у людей-то простых, россиян, совесть и честь проснется? Как долго их власть эта вертеть еще будет?
    +1−1
    Гость16 Мар 2024 в 22:50
    Будни страны изгоя
    +2−2
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