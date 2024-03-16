Петербург продолжает голосовать. Во второй день на участки пришли стюардессы



16 марта на 15:00 явка на выборы в Петербурге составляла 43%, об этом сообщил Горизбирком. Представитель ГИК также прокомментировал информацию о том, что на некоторых участках зафиксирована 100-процентная явка — в частности на Тамбовской улице для лиц без определенного места жительства; это связано с тем, что списки там формируются явочным порядком и иной явка просто не может быть.



Также представитель петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин прокомментировал мнение об аномально высокой доле надомного голосования на одном из участков. Он аномалии не заметил, напомнив, что о голосовании жителей предварительно извещали 6 тысяч обходчиков.



Происшествий, наподобие броска бутылкой с зажигательной смесью накануне, во второй день голосования не замечено. ГИК рассказал, что, по информации полиции, была задержана женщина с зеленкой, но пока нет подтверждения, что она собиралась залить урну с бюллетенями. Кроме того, член УИК в Красногвардейском районе рассказал, что комиссия покинула ненадолго помещение для голосования из-за подозрения на то, что был распылен едкий газ; в Горизбиркоме этот инцидент не подтвердили, несмотря на фото пустого зала. Кроме того, ГИК обратился в полицию из-за сообщений о том, что неизвестные звонят избирателям и отговаривают их идти на участки.

