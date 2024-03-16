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    Суд отправил в СИЗО девушку, которая кинула «коктейль Молотова» в избирательный участок

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    104 комментария

    По уголовному делу о воспрепятствовании работы избирательной комиссии суд в Петербурге избрал меру пресечения обвиняемой. Александра Карасева заключена под стражу.

    О мере пресечения сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. 16 марта Московский райсуд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и отправить Карасеву в СИЗО.

    Объединенная пресс-служба судов Петербурга

    Обвиняемая накануне около трех часов дня бросила бутылку с горючей смесью в дом 40 по Варшавской улице. По версии следствия, она пыталась поджечь вход на избирательные участки. Задумала это все неустановленная группа лиц. Карасеву привлекли в группу по телефону.

    Девушка признала вину и просила отправить ее под домашний арест. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

    Попытка поджога попала на видео. Пострадавших в результате произошедшего нет.

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    Комментарии 104

    Гость16 Мар 2024 в 17:50
    Вот,оказывается, кто на выборы по принуждению ходит...
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 17:37
    Социально опасна.
    Или психушка или длительный срок.
    +0−0
    28193483916 Мар 2024 в 17:24
    Весна обострение. А если бы люди пострадали.
    +0−0
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