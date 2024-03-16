Суд отправил в СИЗО девушку, которая кинула «коктейль Молотова» в избирательный участок

О мере пресечения сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. 16 марта Московский райсуд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и отправить Карасеву в СИЗО.

По уголовному делу о воспрепятствовании работы избирательной комиссии суд в Петербурге избрал меру пресечения обвиняемой. Александра Карасева заключена под стражу.

Обвиняемая накануне около трех часов дня бросила бутылку с горючей смесью в дом 40 по Варшавской улице. По версии следствия, она пыталась поджечь вход на избирательные участки. Задумала это все неустановленная группа лиц. Карасеву привлекли в группу по телефону.

Девушка признала вину и просила отправить ее под домашний арест. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Попытка поджога попала на видео. Пострадавших в результате произошедшего нет.

