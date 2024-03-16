Хуже горькой редьки: врачи назвали 5 самых вредных овощей

В следующий раз вы подумаете, стоит ли есть эти овощи Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Пусть овощи и содержат огромное количество витаминов и других полезных веществ, с ними, как с любой другой едой, нужно знать меру. Съесть смертельное количество огурцов или баклажанов, конечно, вряд ли выйдет. Но вот ухудшить течение некоторых болезней овощи вполне могут. Рассказываем, кому и почему следует избегать употребления этих овощей.



Баклажан В баклажанах содержится соланин — растительный яд. И чем старше баклажан, тем этого вещества в нём больше. Людям с низким уровнем железа в крови, а также болеющим гастритом, язвами, колитом, холециститом, обостренным артритом и мочекаменной болезнью, баклажаны лучше не есть. Или как минимум срезать кожицу — в ней больше всего соланина.



Есть и позитивные моменты. Например, содержащиеся в баклажанах антиоксиданты могут предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и появление злокачественных опухолей. А калий в овоще положительно влияет на работу сердца. А еще баклажаны помогают при похудении, стабилизируют гемоглобин и снимают отеки.



Баклажан арестован по статье «содержание соланина» Юрий Скулыбердин / Городские порталы Поделиться Поделиться





Брокколи Брокколи относится к гойтрогенам, а это значит, что она нарушает работу щитовидной железы и может вызвать зоб. А содержащиеся в овоще глюкозанолаты мешают поглощению йода щитовидкой. Кроме того, в брокколи есть тиоционаты — опасные соединения, из-за которых увеличивается вес, выпадают волосы, а сам человек быстрее устает.



Не волнуйтесь: всё, что мы сейчас перечислили, произойдет только при сильном превышении нормы потребления брокколи. Вообще-то, этот овощ довольно полезен, если им не злоупотреблять. Брокколи полезна для костей и суставов, укрепляет иммунитет, предотвращает развитие катаракты и делает кожу более упругой.

Брокколи задержали за превышение глюкозинолатов в составе Юрий Скулыбердин / Городские порталы Поделиться Поделиться





Картофель Навредить себе поеданием картофеля сложно, но некоторые моменты стоит помнить. Например, нельзя есть зеленый картофель. Зеленый цвет означает, что соланина в овоще больше, чем во всех баклажанах в вашем холодильнике. К тому же, постоянно поедая картошку, можно растолстеть. Еще одна претензия к овощу — огромное количество крахмала.

— Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня, — говорит Тамара Крамченинова. — Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность: 75 ккал на 100 граммов продукта. Если есть картошку ежедневно, даже за неделю можно набрать килограмм лишнего веса. Но здесь всё индивидуально и зависит от профицита калорий у разных людей.



Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

А еще картофель становится опасным в жареном виде. Те, кто любит есть много картошки фри, имеют более высокий риск ранней смерти.

И всё равно этот овощ очень полезен. В нём содержатся многие полезные элементы: магний, фосфор, калий. А еще картофель хорошо насыщает.

— Одна картофелина в среднем на 20–25% состоит из углеводов. Это тот компонент, который дает нам энергию, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — В 100 граммах картофеля содержится 500 миллиграммов калия, также он служит источником витамина С. Правда, чтобы получить его суточную норму, придется съесть около килограмма картошки. А это очень много, учитывая, что разрешенная норма — три-четыре клубня максимум (каждый по 120–130 граммов).

Картофель — законопослушный гражданин, но и от него бывает вред Юрий Скулыбердин / Городские порталы Поделиться Поделиться





Капуста Капусту точно не стоит есть людям с нарушенной функцией поджелудочной железы и дефицитом ферментов: у них она вызовет метеоризм и боли в кишечнике. При заболеваниях щитовидки от овоща тоже лучше отказаться: в нём слишком много йода.

— Осторожнее с ней надо быть людям с проблемами ЖКТ, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Например, если у вас метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения, понятно, что потребление квашеной капусты не рекомендуется. Всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. В любом случае не стоит злоупотреблять капустой. Рекомендованная порция для здорового взрослого человека — не больше 150 граммов в день.



Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

Плюсы всё равно есть. Капуста содержит кальций, калий и витамины группы B. Овощ поможет укрепить зубы и кости и подлечить волосы, кожу и ногти.

У капусты особо тяжкое обвинение: она провоцирует метеоризм Юрий Скулыбердин / Городские порталы Поделиться Поделиться





Помидор Щавелевая кислота, содержащаяся в помидорах, плохо сказывается на мочеполовой системе. Но только в случаях, когда человек ест слишком много помидоров. Кстати, помидоры очень часто выращивают, удобряя их химией. В таких томатах скапливается много нитратов, вредных для человека. А еще есть список болезней, при которых лучше снизить потребление томатов или вообще исключить их из рациона.



— У больных подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона. Томат провоцирует и без того повышенную кислотность, а из-за грубой клетчатки еще и раздражает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому воспаление этих органов усиливается. Противопоказаны помидоры при заболеваниях желчных путей и желчекаменной болезни, так как томаты обладают ярко выраженным желчегонным эффектом.



Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

За исключением этих моментов помидор — очень полезный овощ. В нём содержатся витамины B и C. Но самый ценный элемент — ликопин.



— Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний, — говорит Ирина Торопыгина. — Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина. Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.



С ликопином, однако, не всё так просто. Наш организм может переварить только 22 мг этого элемента в сутки, а это меньше трех средних помидоров. Так что не налегайте на помидоры: даже здоровым людям рекомендовано съедать не больше 300 граммов томатов в сутки.

Яркий красный цвет помидора явно не понравился полицейскому-аллергику Юрий Скулыбердин / Городские порталы Поделиться Поделиться



