Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Церемония прощания с народным артистом России Александром Ширвиндтом пройдет в Московском театре сатиры, президентом которого он был. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, дата будет объявлена позже, передает вечером 15 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

«Фонтанка» писала: знаменитый актер театра и кино, режиссер, педагог, писатель и телеведущий Александр Ширвиндт умер в пятницу в возрасте 89 лет .

Народный артист России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», он воплотил на сцене множество ролей, ставших классикой советского кинематографа. Шутник-«Станиславский» из «Приходите завтра», Павлик в «Иронии судьбы», сэр Уильям Самуэль Харрис из «Трое в лодке, не считая собаки» — в первую очередь вспоминаются именно его комедийные роли.