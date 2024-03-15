Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Церемония прощания с народным артистом России Александром Ширвиндтом пройдет в Московском театре сатиры, президентом которого он был. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, дата будет объявлена позже, передает вечером 15 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
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Народный артист России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», он воплотил на сцене множество ролей, ставших классикой советского кинематографа. Шутник-«Станиславский» из «Приходите завтра», Павлик в «Иронии судьбы», сэр Уильям Самуэль Харрис из «Трое в лодке, не считая собаки» — в первую очередь вспоминаются именно его комедийные роли.
Фразы, произнесенные актером, становились крылатыми. Это была поистине народная любовь.