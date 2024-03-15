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    Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

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    Церемония прощания с народным артистом России Александром Ширвиндтом пройдет в Московском театре сатиры, президентом которого он был. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, дата будет объявлена позже, передает вечером 15 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

    «Фонтанка» писала: знаменитый актер театра и кино, режиссер, педагог, писатель и телеведущий Александр Ширвиндт умер в пятницу в возрасте 89 лет.

    Народный артист России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», он воплотил на сцене множество ролей, ставших классикой советского кинематографа. Шутник-«Станиславский» из «Приходите завтра», Павлик в «Иронии судьбы», сэр Уильям Самуэль Харрис из «Трое в лодке, не считая собаки» — в первую очередь вспоминаются именно его комедийные роли.

    Фразы, произнесенные актером, становились крылатыми. Это была поистине народная любовь.

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    Александр Ширвиндт
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