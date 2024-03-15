Зверь-невидимка попал на видео в Ленобласти

Заяц беляк попал в объектив фотоловушки в Ленинградской области, сообщает 15 марта канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО». Эти кадры доказывают, насколько эффективно маскируется заяц: на снегу его практические не видно. Зимой он линяет в белый полностью, кроме кончиков ушей.
Зимой беляки переходят на древесный корм — обгладывают кору и ветки лиственных. Больше всего любят осину. Этот заяц тоже нашёл низко лежащие ветки осины и стал наведываться к нам почти каждый день. Камера сняла, как он жует сочные ветки и настороженно вертит ушами.
Сегодня «Фонтанка» рассказывала ещё об одном грызуне, который очень любит ветви и кору. Это бобр. После его трапезы остаются почти что скульптуры.