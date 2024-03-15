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    Зверь-невидимка попал на видео в Ленобласти

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    2 комментария

    Заяц беляк попал в объектив фотоловушки в Ленинградской области, сообщает 15 марта канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО». Эти кадры доказывают, насколько эффективно маскируется заяц: на снегу его практические не видно. Зимой он линяет в белый полностью, кроме кончиков ушей.

    Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО

    Зимой беляки переходят на древесный корм — обгладывают кору и ветки лиственных. Больше всего любят осину. Этот заяц тоже нашёл низко лежащие ветки осины и стал наведываться к нам почти каждый день. Камера сняла, как он жует сочные ветки и настороженно вертит ушами.

    Сегодня «Фонтанка» рассказывала ещё об одном грызуне, который очень любит ветви и кору. Это бобр. После его трапезы остаются почти что скульптуры.

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    ЗаяцЖивотныеПрирода
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    Комментарии 2

    triton197715 Мар 2024 в 16:20
    В летний период зайцы (ну и их родственники) кстати могут... терроризировать крестьян, ну или фермеров, устраивая ночные набеги на их посадки))
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