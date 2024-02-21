20 марта — круглый стол «Недвижимость за рубежом: что, где и почему покупают россияне»

В 2023 году чаще всего граждане России покупали недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Турции и на Кипре — они сменили в списке лидеров еще недавно популярные европейские страны. Кому-то недвижимость потребовалась для переезда, другие ищут способы для инвестиций, третьи — рассчитывают за счет этого получить ВНЖ или даже гражданство, хотя таких стран очень мало. Какие возможности есть у россиян сегодня за рубежом и что может дать недвижимость кроме бетонных метров — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Где россияне покупают недвижимость? Почему актуальны именно эти страны?
- Иностранные проекты российских компаний — как развивается бизнес за рубежом?
- Каковы условия приобретения недвижимости в разных странах? Где проще и где сложно, но можно?
- Основные моменты приобретения недвижимости за рубежом в разных странах. На что нужно обращать внимание?
- Перевод денег в условиях санкций. Какие пути существуют?
- Бонусы для владельцев — на что может претендовать покупатель кроме собственных квадратных метров.
К участию приглашаются международные агентства недвижимости, девелоперы недвижимости за рубежом, банки, работающие с переводами за рубеж, консультанты по бизнесу за рубежом.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 20 марта 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63