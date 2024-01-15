Пожар в ангаре в Шушарах локализован. Склад Wildberries тушат до сих пор

Новый пожар в Шушарах в Пушкинском районе Петербурга локализован, сообщает городское ГУ МЧС.



Пожар в ангаре на Ленсоветовской дороге, 7, начался 14 января около 22:20. Огонь охватил 150 квадратных метров, в 22:25 пожару был дан повышенной номер сложности 1БИС. Работают пять расчётов МЧС.



«15 января в 0:01 отказ номеру 1БИС, пожар локализован, ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

