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    Пожар в ангаре в Шушарах локализован. Склад Wildberries тушат до сих пор

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    Новый пожар в Шушарах в Пушкинском районе Петербурга локализован, сообщает городское ГУ МЧС.

    Пожар в ангаре на Ленсоветовской дороге, 7, начался 14 января около 22:20. Огонь охватил 150 квадратных метров, в 22:25 пожару был дан повышенной номер сложности 1БИС. Работают пять расчётов МЧС.

    «15 января в 0:01 отказ номеру 1БИС, пожар локализован, ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

    13 января около 07:40 в Шушарах начался пожар на складе Wildberries на Московском шоссе, 153. Ликвидировать открытое горение удалось только днём 14 января, после чего продолжилась проливка и разборка конструкций. Возбуждено дело по части 1 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями) в отношении неустановленных лиц. Подробнее о пожаре и его последствиях читайте на «Фонтанке». Также читайте подробно о самом складе и особенностях его строительства.

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