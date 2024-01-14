Ещё один мощный пожар в Шушарах. На этот раз — ангар, горят 150 «квадратов»

Новый сильный пожар тушат в Шушарах (Пушкинский район Петербурга).
Как сообщает городское ГУ МЧС, 14 января в 22:25 поступил вызов на Ленсоветовскую дорогу, 7. Горит ангар размером 30 на 70 метров, огонь охватил уже 150 квадратных метров. В 22:25 пожару присвоили дополнительный номер сложности 1БИС. На место прибыли пять расчётов МЧС (23 человека личного состава).
«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отмечается в сообщении ГУ МЧС.
13 января около 07:40 в Шушарах начался пожар на складе Wildberries на Московском шоссе, 153. Несколько часов его тушили по высшему номеру сложности — пятому. 14 января в 14:17, то есть спустя 30 с лишним часов, МЧС сообщило о ликвидации открытого горения. Продолжаются проливка и разборка конструкций. Возбуждено дело по части 1 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями) в отношении неустановленных лиц. Подробнее о пожаре читайте на «Фонтанке».