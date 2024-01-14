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    Умер актер Александр Захаренков, снимавшийся с Джеки Чаном и Шварценеггером

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    Ушел из жизни российский актер и каскадер Александр Захаренков, снимавшийся в фильмах и сериалах, сообщает 14 января «Кино-театр.ру».

    Актер умер 12 января, причина смерти не уточняется. Ему было 38 лет.

    Александр Захаренков играл в картинах «Боец. Рождение легенды», «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним "Албанец"», «Котовский», «Геймеры», «СОБР», «Балканский рубеж», в российско-китайском фильме «Тайна печати дракона» с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером (в эпизодической роли) — в общей сложности в двух десятках фильмов и сериалов.

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