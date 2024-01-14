Поджигателя покрышек отправили в СИЗО. Он жег шины у дверей родителей криптоблогера в Петербурге

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении поджигателя покрышек у квартиры на улице Кржижановского. Там живут родители криптоблогера Одиссея.
Как сообщает пресс-служба судов 14 января, мужчину отправили в СИЗО до 28 февраля. Его обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений (
Обвиняемый и защитник просили в качестве меры пресечения домашний арест или запрет определенных действий, однако суд заключил поджигателя под стражу.
Покрышки у квартир в Петербурге жгут с конца прошлого года. Жильцы так или иначе связаны с Луневым, который сейчас живет в Таиланде, зарабатывает на консультациях по криптовалютам, известен как Одиссей и создатель мем-токена Grimace.
Поджоги связывают с украинским оппозиционером Анатолием Шарием, сотрудничество с которым для Лунева закончилось финансовыми претензиями. Его родные говорили о вымогательстве 8,2 миллиона долларов. В числе тех, на чьем пороге тлела резина, оказался журналист Трофим Татаренков. На поджоге у его квартиры исполнители, получившие заказ через телеграм-канал, заработали тысячу долларов на троих. Они арестованы.