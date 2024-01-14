Поджигателя покрышек отправили в СИЗО. Он жег шины у дверей родителей криптоблогера в Петербурге

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении поджигателя покрышек у квартиры на улице Кржижановского. Там живут родители криптоблогера Одиссея.



Как сообщает пресс-служба судов 14 января, мужчину отправили в СИЗО до 28 февраля. Его обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений ( часть 2 статьи 167 УК РФ ).

