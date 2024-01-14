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    Поджигателя покрышек отправили в СИЗО. Он жег шины у дверей родителей криптоблогера в Петербурге

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    Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении поджигателя покрышек у квартиры на улице Кржижановского. Там живут родители криптоблогера Одиссея.

    Как сообщает пресс-служба судов 14 января, мужчину отправили в СИЗО до 28 февраля. Его обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК РФ).

    33-летнего жителя Пермского края задержали 12 января. По версии следствия, вечером 28 декабря 2023 года обвиняемый поджег входную дверь одной из квартир в доме на улице Кржижановского. В результате загорелись две двери. Одна из них — в квартиру, в которой живут родители консультанта по криптовалюте и телеграм-блогера Петра Лунева. Ущерб составил 110 тысяч рублей.

    Обвиняемый и защитник просили в качестве меры пресечения домашний арест или запрет определенных действий, однако суд заключил поджигателя под стражу.

    Покрышки у квартир в Петербурге жгут с конца прошлого года. Жильцы так или иначе связаны с Луневым, который сейчас живет в Таиланде, зарабатывает на консультациях по криптовалютам, известен как Одиссей и создатель мем-токена Grimace.

    Поджоги связывают с украинским оппозиционером Анатолием Шарием, сотрудничество с которым для Лунева закончилось финансовыми претензиями. Его родные говорили о вымогательстве 8,2 миллиона долларов. В числе тех, на чьем пороге тлела резина, оказался журналист Трофим Татаренков. На поджоге у его квартиры исполнители, получившие заказ через телеграм-канал, заработали тысячу долларов на троих. Они арестованы.

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