Суд в Петербурге арестовал двоих по делу о поджогах покрышек по делу Шария

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Рустаму Горшкову и Кириллу Шелегову. Обоих обвиняют по
Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов города, по версии следствия, Горшков, Шелегов и еще один фигурант Никита Смаков в неустановленный период времени, но не позднее 19:05 7 января подожгли дверь квартиры дома на набережной реки Фонтанки, где проживал журналист Sputnik Трофим Татаренков. В ходатайстве отмечается, что Горшков выполнял активную роль организатора.
Полиция расследует случившееся как умышленное повреждение чужого имущества. Задержаны трое молодых людей из Колпино. По данным «Фонтанки», это
7 января камеры наблюдения поймали трех молодчиков, которые с автомобильными покрышками и бензином направлялись на набережную Фонтанки. Жгли у дверей квартиры ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова.
Сам он не исключил, что поджог связан с его работой, но назвал полицейским и более вероятную версию: сын отметился в рекламе криптовалюты, которую не поделили украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий и петербургский блогер Петр Лунев, известный как Одиссей.
Это был восьмой случай, когда в Петербурге жгли резину у дверей людей, которые так или иначе связаны с Луневым. 10 января полицейские задержали очередного исполнителя — по версии следствия, он поджигал в Новом Девяткино.