Суд в Петербурге арестовал двоих по делу о поджогах покрышек по делу Шария

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Рустаму Горшкову и Кириллу Шелегову. Обоих обвиняют по ч. 2 ст. 35 — ч. 2 ст. 167 УК РФ (преступление, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом и умышленное уничтожение или повреждение имущества).



Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов города, по версии следствия, Горшков, Шелегов и еще один фигурант Никита Смаков в неустановленный период времени, но не позднее 19:05 7 января подожгли дверь квартиры дома на набережной реки Фонтанки, где проживал журналист Sputnik Трофим Татаренков. В ходатайстве отмечается, что Горшков выполнял активную роль организатора.

