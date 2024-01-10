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    Суд в Петербурге арестовал двоих по делу о поджогах покрышек по делу Шария

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    Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Рустаму Горшкову и Кириллу Шелегову. Обоих обвиняют по ч. 2 ст. 35ч. 2 ст. 167 УК РФ (преступление, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом и умышленное уничтожение или повреждение имущества).

    Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов города, по версии следствия, Горшков, Шелегов и еще один фигурант Никита Смаков в неустановленный период времени, но не позднее 19:05 7 января подожгли дверь квартиры дома на набережной реки Фонтанки, где проживал журналист Sputnik Трофим Татаренков. В ходатайстве отмечается, что Горшков выполнял активную роль организатора.

    Полиция расследует случившееся как умышленное повреждение чужого имущества. Задержаны трое молодых людей из Колпино. По данным «Фонтанки», это 18-летний машинист одного из предприятий с товарищами, которые в начале года искали подработку. Халтура подвернулась в одном из телеграм-каналов, где машинист списался с человеком под ником Майк Тайсон. Куратор поручил совершить поджог, указал адрес и заплатил 1 тысячу долларов. Деньги исполнители разделили между собой.

    7 января камеры наблюдения поймали трех молодчиков, которые с автомобильными покрышками и бензином направлялись на набережную Фонтанки. Жгли у дверей квартиры ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова.

    Сам он не исключил, что поджог связан с его работой, но назвал полицейским и более вероятную версию: сын отметился в рекламе криптовалюты, которую не поделили украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий и петербургский блогер Петр Лунев, известный как Одиссей.

    Это был восьмой случай, когда в Петербурге жгли резину у дверей людей, которые так или иначе связаны с Луневым. 10 января полицейские задержали очередного исполнителя — по версии следствия, он поджигал в Новом Девяткино.

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