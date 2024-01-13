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    Полиция нашла, кто жёг покрышки на пороге родни криптоблогера Одиссея в Петербурге. Он отвлёкся от своего суда

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    Полицейские задержали подозреваемого в поджоге покрышек на пороге квартиры родителей консультанта по криптовалюте и блогера в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 января.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, предполагаемого поджигателя сотрудники уголовного розыска взяли под руки накануне вечером у БЦ на улице Челиева, 13. Это 33-летний житель Пермского края.

    Ему вменяют поджог покрышек на лестнице 14-этажки на улице Кржижановского 28 декабря. Жильцы смогли потушить огонь самостоятельно, обгорели двери двух квартир. Одна из них — квартира, в которой живут родители консультанта по криптовалюте и телеграм-блогера Петра Лунёва.

    По информации «Фонтанки», сам задержанный живёт примерно в пяти километрах. С мая мужчину можно было встретить в Калининском районном суде, где слушают дело о пьяном нарушении ПДД, повлёкшем тяжкие последствия по неосторожности.

    Оно возбуждено после аварии, которая произошла на проспекте Маршала Блюхера в июне 2022 года. Тогда столкнулись каршеринговый «Ниссан» и мотоцикл, на котором ехали двое. По версии следствия, за рулём автомобиля сидел задержанный теперь за поджог. По предварительным данным, подсудимый ограничен запретом определённых действий, в суде он был за 10 дней до поджога, тогда же заседания отложили из-за болезни судьи.

    В Петербурге с конца прошлого года жгут покрышки у квартир людей, которые так или иначе связаны с Лунёвым. Сам он живёт в Таиланде, зарабатывает на консультациях по криптовалютам, известен как «Одиссей» и создатель мем-токена Grimace. Поджоги связывают с украинским оппозиционером Анатолием Шарием, сотрудничество с которым для Лунёва закончилось финансовыми претензиями. Его родные говорили о вымогательстве 8,2 млн долларов. В числе тех, на чьём пороге тлела резина, оказался журналист Трофим Татаренков. На поджоге у его квартиры исполнители, получившие заказ через телеграм-канал, заработали 1 тысячу долларов на троих, они арестованы.

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