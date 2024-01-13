Полиция нашла, кто жёг покрышки на пороге родни криптоблогера Одиссея в Петербурге. Он отвлёкся от своего суда

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге покрышек на пороге квартиры родителей консультанта по криптовалюте и блогера в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 января.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, предполагаемого поджигателя сотрудники уголовного розыска взяли под руки накануне вечером у БЦ на улице Челиева, 13. Это 33-летний житель Пермского края.

Ему вменяют поджог покрышек на лестнице 14-этажки на улице Кржижановского 28 декабря. Жильцы смогли потушить огонь самостоятельно, обгорели двери двух квартир. Одна из них — квартира, в которой живут родители консультанта по криптовалюте и телеграм-блогера Петра Лунёва.