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    В аварии с мотоциклом на северо-востоке Петербурга пострадал мальчик-подросток

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    В Калининском районе Петербурга столкнулись мотоцикл и автомобиль каршерингового сервиса «Ситидрайв». Есть пострадавшие.

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    Как сообщили в группе «Мотосолидарность ДТП» 3 июня, авария произошла у дома 14 на проспекте Маршала Блюхера. Судя по снимкам, удар серьёзно повредил двухколёсное транспортное средство, легковушка осталась с вмятиной на капоте и частично оторванным бампером.

    По данным сообщества, в ДТП пострадали водитель мотоцикла и 14-летний пассажир. Состояние первого оценивают как тяжелое, второго — средней степени тяжести. Оба в больнице.

    В «Ситидрайв» сообщили, что проверяют информацию о произошедшем и готовы оказать необходимое содействие правоохранительным органам.

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    «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: Мотосолидарность ДТП

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