В аварии с мотоциклом на северо-востоке Петербурга пострадал мальчик-подросток

В Калининском районе Петербурга столкнулись мотоцикл и автомобиль каршерингового сервиса «Ситидрайв». Есть пострадавшие.

Как сообщили в группе «Мотосолидарность ДТП» 3 июня, авария произошла у дома 14 на проспекте Маршала Блюхера. Судя по снимкам, удар серьёзно повредил двухколёсное транспортное средство, легковушка осталась с вмятиной на капоте и частично оторванным бампером.



По данным сообщества, в ДТП пострадали водитель мотоцикла и 14-летний пассажир. Состояние первого оценивают как тяжелое, второго — средней степени тяжести. Оба в больнице.