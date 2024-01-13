OZON поддержал Wildberries в связи с пожаром на складе

Российский маркетплейс OZON выразил поддержку коллегам из Wildberries в связи с пожаром на складе в Петербурге. Пост был 13 января опубликован в официальном—телеграм-канале OZON.



«Сегодня не про нас. Мы хотим поддержать наших коллег по рынку — Wildberries. А также всех сотрудников, продавцов и партнеров маркетплейса, которых коснулся пожар в Шушарах. Мы тоже прошли через это и понимаем, как это непросто. Держитесь, друзья, мы с вами», — говорится в сообщении.



Информация о пожаре поступила в восьмом часу утра. В результате общая площадь возгорания достигла 70 тысяч квадратных метров. В настоящее время МЧС продолжает борьбу с пожаром, которому был присвоен высший, пятый уровень. «Фонтанка» рассказывала, что известно о возгорании и показывала кадры с пожара.

