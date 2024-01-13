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    OZON поддержал Wildberries в связи с пожаром на складе

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    19 комментариев

    Российский маркетплейс OZON выразил поддержку коллегам из Wildberries в связи с пожаром на складе в Петербурге. Пост был 13 января опубликован в официальном—телеграм-канале OZON.

    «Сегодня не про нас. Мы хотим поддержать наших коллег по рынку — Wildberries. А также всех сотрудников, продавцов и партнеров маркетплейса, которых коснулся пожар в Шушарах. Мы тоже прошли через это и понимаем, как это непросто. Держитесь, друзья, мы с вами», — говорится в сообщении.

    Информация о пожаре поступила в восьмом часу утра. В результате общая площадь возгорания достигла 70 тысяч квадратных метров. В настоящее время МЧС продолжает борьбу с пожаром, которому был присвоен высший, пятый уровень. «Фонтанка» рассказывала, что известно о возгорании и показывала кадры с пожара.

    О том, что происходило на складе в момент возгорания, читайте в материале «Фонтанки».

    Огонь разгорелся утром 13 января, в настоящее время МЧС продолжает борьбу с пожаром, которому был присвоен высший, пятый уровень. В настоящее время у пожара - второй уровень опасности. «Фонтанка» рассказывала, что известно о возгорании и показывала кадры с пожара.

    Кроме того, Госстройнадзор Петербурга сообщил, что здание на Московском шоссе работало незаконно — без разрешения на ввод в эксплуатацию.

    О строительстве склада в Шушарах российского маркетплейса стало известно в 2021 году, затраты на строительство оценивались на сумму около 3 млрд рублей.

    ЛАЙК12
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 19

    Гость13 Янв 2024 в 19:18
    троллинг 80-го уровня.
    +0−1
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