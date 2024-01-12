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    На Кубани проверяют Дом культуры. Дед Мороз и Снегурочка показывали эротику

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    Полиция начала проверку новогоднего шоу, которое прошло в Доме культуры села Шабельского в Краснодарском крае. Правоохранительные органы заинтересовали сцены с эротическим содержанием. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает RT со ссылкой на полицию и источники.

    Шоу под названием «Чудеса там, где в них верят» прошло 31 декабря. Недавно ролики представления стали распространяться в социальных сетях. Издание пишет, что несмотря на возрастной ценз, зрители пришли на шоу с детьми. Судя по кадрам, исполнители ролей Деда Мороза и Снегурочки показывали эротические сцены.

    Источник RT в администрации Краснодарского края рассказал, что глава района провел беседу с директором Дома культуры, режиссером и актерами шоу. Они написали объяснительные. Также известно, что «приняты административные решения вплоть до увольнения».

    Кроме того, глава Шабельского сельского поселения, ушел в отставку. Причины не уточняются.

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    ПолицияНовый год
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